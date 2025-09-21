Pour les amoureux de belles mécaniques place eugène beaune Champdieu

Pour les amoureux de belles mécaniques place eugène beaune Champdieu dimanche 21 septembre 2025.

Pour les amoureux de belles mécaniques Dimanche 21 septembre, 08h30 place eugène beaune Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

Plus qu’une simple visite pour admirer ces véhicules d’époque : vivez l’histoire autrement grâce aux «baptêmes en anciennes». Sur demande, montez à bord des véhicules de collection et laissezvous guider à travers le centre-ville pour un parcours patrimonial. Durant la matinée, des petits groupes de voitures anciennes vous emmèneront découvrir les joyaux architecturaux de notre ville : le Musée d’Allard, la Sous-Préfecture, le Théâtre des Pénitents, La Diana, la Collégiale Notre-Dame et Sainte-Eugénie. Une balade dans le temps où patrimoine automobile et architectural se rencontrent pour créer des souvenirs inoubliables !

place eugène beaune 42600 Montbrison Champdieu 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Plus qu’une simple visite pour admirer ces véhicules d’époque : vivez l’histoire autrement grâce aux «baptêmes en anciennes». Sur demande, montez à bord des véhicules de collection et laissezvous à :…

©ville de Montbrison