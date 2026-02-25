Pour les beaux yeux du crapaud

Couargues Cher

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

2026-03-21

Sortie découverte des amphibiens Pour les beaux yeux du crapaud

L’arrivée du printemps est souvent annonciatrice des périodes d’amour pour de nombreuses espèces, les amphibiens n’échappant pas à cette règle.

Cette soirée vous conduira sur l’une des nombreuses zones humides de la réserve naturelle, située sur la commune de Couargues.

À la lueur des lampes de poche, nous avancerons au cœur de cette zone afin de découvrir les grenouilles, crapauds et tritons qui animent les lieux. Chant d’amour des crapauds et des grenouilles ou couleurs vives arborées par les mâles chez les tritons, cette soirée pourrait réserver aux participants de belles surprises sur la diversité du monde des amphibiens. Boisson chaude offerte en fin de sortie !

Réservation obligatoire au 02 48 83 00 28

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription .

Couargues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

English :

Amphibian outing: Pour les beaux yeux du crapaud (For the toad’s eyes)

