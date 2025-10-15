Pour les enfants L’art en questions Les P’tits Curieux Amboise

Pour les enfants L’art en questions Les P’tits Curieux Amboise mercredi 15 octobre 2025.

Pour les enfants L’art en questions Les P’tits Curieux

1 Rue du Général Foy Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-15 15:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Mercredi 15 octobre 2025 à 15h le center d’art Le garage propose un atelier de discussion philosophique et ludique.

Mercredi 15 octobre 2025 à 15h le centre d’art Le garage propose un atelier de discussion philosophique et ludique qui explorent l’art contemporain, tout en éveillant la curiosité et la réflexion des enfants.

Pour les 8/12 ans.

Gratuit. Sur réservation (places limitées). .

1 Rue du Général Foy Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 79 06 81 legarage@ville-amboise.fr

English : For children: Art in questions

On Wednesday, 15 October 2025, at 3 p.m., the art centre ‘Le Garage’ is offering a fun philosophical discussion workshop.

German :

Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025 um 15 Uhr bietet das Kunstzentrum Le garage einen philosophischen und spielerischen Diskussionsworkshop an.

Italiano :

Mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 15.00, il centro d’arte Le garage propone un divertente laboratorio di discussione filosofica.

Espanol : Para los niños: El arte en preguntas Los Pequeños Curiosos

El miércoles 15 de octubre de 2025 a las 15:00 h, el centro de arte Le garage ofrece un taller de debate filosófico y lúdico.

L’événement Pour les enfants L’art en questions Les P’tits Curieux Amboise a été mis à jour le 2025-10-10 par OFFICE AMBOISE