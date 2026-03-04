Pour les haut comme trois pommes Barenton

lundi 20 juillet 2026.

Musée du Poiré Barenton Manche

Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00

2026-07-20

Au Musée du Poiré, les vacances estivales riment avec atelier créatif pour les hauts comme trois pommes. Au cours de l’après-midi, les enfants sont conviés à venir profiter du verger du musée pour réaliser un atelier créatif au cours duquel ils fabriqueront des cartes postales végétales.   .

Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22 

