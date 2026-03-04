Pour les haut comme trois pommes Barenton
Pour les haut comme trois pommes
Musée du Poiré Barenton Manche
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-07-27 17:00:00
2026-07-27
Au Musée du Poiré, les vacances estivales riment avec atelier créatif pour les hauts comme trois pommes. Au cours de l’après-midi, les enfants sont conviés à venir profiter du verger du musée pour réaliser un atelier créatif au cours duquel ils pourront personnaliser un tote bag, puis repartir avec leur création. .
Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22
