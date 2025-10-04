Pour les petits, découverte de la Médiathèque à petits pas Médiathèque municipale Jehanne Arnaud Sainte-Maxime

Pour les petits, découverte de la Médiathèque à petits pas Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque municipale Jehanne Arnaud Var

Public à partir de 6 ans

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Découverte de la médiathèque et de ses services

Une occasion de découvrir la médiathèque et ses nombreux services, accessibles à tous, dans un cadre convivial et ouvert.

Médiathèque municipale Jehanne Arnaud 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 94 56 77 70 La Médiathèque Municipale Jehanne Arnaud de Sainte-Maxime est un lieu convivial dédié à la culture, où petits et grands peuvent trouver : livres, bandes dessinées, périodiques, CD et DVD à consulter sur place ou à emprunter (avec abonnement). Un accès libre WI-FI avec votre ordinateur, tablette, smartphone est disponible aux heures d'ouverture.

Tout au long de l’année, des animations, ateliers, conférences et expositions pour adultes et enfants sont proposés. Parking gratuit (350 places)

Accès handicapés

Navettes SimpliBus (Arrêt : Pôle Culturel)

crédit photo Charrier