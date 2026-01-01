Pour les tout-petits aussi ! La Virgule Morlaix
Pour les tout-petits aussi ! La Virgule Morlaix mercredi 14 janvier 2026.
Pour les tout-petits aussi !
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Début : 2026-01-14 10:30:00
fin : 2026-03-04 11:15:00
2026-01-14 2026-02-11 2026-03-04
Ateliers sensoriels à destination des tout-petits, de 0 à 2 ans odeurs, sons, matières, couleurs… tous les sens seront en éveil.
Animés par Les ateliers du Sac à Do.
Réservation obligatoire. .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
