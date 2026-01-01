Pour les tout-petits aussi ! La Virgule Morlaix

Pour les tout-petits aussi !

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-03-04 11:15:00

Date(s) :

2026-01-14 2026-02-11 2026-03-04

Ateliers sensoriels à destination des tout-petits, de 0 à 2 ans odeurs, sons, matières, couleurs… tous les sens seront en éveil.

Animés par Les ateliers du Sac à Do.

Réservation obligatoire. .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pour les tout-petits aussi !

L’événement Pour les tout-petits aussi ! Morlaix a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX