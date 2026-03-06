Pour les tout-petits aussi ! La Virgule Morlaix

Pour les tout-petits aussi !

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-06-10 11:15:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-05-06 2026-06-10

Ateliers sensoriels à destination des tout-petits odeurs, sons, matières, couleur … tous les sens seront en éveil.

Animés par Les ateliers du Sac à Do.

0-2 ans Réservation obligatoire .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

