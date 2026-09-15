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Pour mes voyages, je carbure à l’air pur Maison de l’Environnement Anglet

mercredi 16 septembre 2026 · Maison de l'Environnement · Anglet

Pour mes voyages, je carbure à l’air pur Maison de l’Environnement Anglet

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maison de l'Environnement
Adresse
297 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Pour mes voyages, je carbure à l’air pur

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Un stand d’animation autour de la pratique du vélo.

Partir, un jour (ou plusieurs) sans chagriner la nature, en ne consommant que de l’air pur, c’est possible à pied, bien sûr, mais aussi à vélo.
Pour vous guider vers un projet de voyage à bicyclette, venez croiser des conseillers vélos, des vrais voyageurs qui vous délivreront des bons plans pour vous équiper et élaborer des itinéraires, des astuces pour préparer et charger vos besaces, vous nourrir avant et pendant vos périples.

Animé par l’association Clavette & Cie.
Tout public, à partir de 12 ans.   .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

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English : Pour mes voyages, je carbure à l’air pur

L’événement Pour mes voyages, je carbure à l’air pur Anglet a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Anglet

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