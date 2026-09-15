Pour mes voyages, je carbure à l’air pur Maison de l’Environnement Anglet

Informations pratiques

Anglet

Pour mes voyages, je carbure à l’air pur

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Un stand d’animation autour de la pratique du vélo.

Partir, un jour (ou plusieurs) sans chagriner la nature, en ne consommant que de l’air pur, c’est possible à pied, bien sûr, mais aussi à vélo.

Pour vous guider vers un projet de voyage à bicyclette, venez croiser des conseillers vélos, des vrais voyageurs qui vous délivreront des bons plans pour vous équiper et élaborer des itinéraires, des astuces pour préparer et charger vos besaces, vous nourrir avant et pendant vos périples.

Animé par l’association Clavette & Cie.

Tout public, à partir de 12 ans. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Pour mes voyages, je carbure à l’air pur

L’événement Pour mes voyages, je carbure à l’air pur Anglet a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Anglet