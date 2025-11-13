Pour moi, le travail c’est plié! . Conférence gesticulée à la Locomotive. Saillans
Pour moi, le travail c’est plié! . Conférence gesticulée à la Locomotive.
rue de la gare Saillans Drôme
Début : 2025-11-13 20:30:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Conférence gesticulée. Chronique d’une diplômée précaire.
rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com
English :
Gesticulated conference. Chronicle of a precarious graduate.
German :
Gestikulierter Vortrag. Chronik einer prekären Akademikerin.
Italiano :
Conferenza gesticolata. Cronaca di un laureato precario.
Espanol :
Conferencia gesticulada. Crónica de un graduado precario.
