Pour moi, le travail c’est plié! . Conférence gesticulée à la Locomotive. Saillans

Pour moi, le travail c’est plié! . Conférence gesticulée à la Locomotive.

rue de la gare Saillans Drôme

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Conférence gesticulée. Chronique d’une diplômée précaire.

rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com

English :

Gesticulated conference. Chronicle of a precarious graduate.

German :

Gestikulierter Vortrag. Chronik einer prekären Akademikerin.

Italiano :

Conferenza gesticolata. Cronaca di un laureato precario.

Espanol :

Conferencia gesticulada. Crónica de un graduado precario.

