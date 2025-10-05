POUR MON BIEN Dimanche 5 octobre Brides-les-Bains

POUR MON BIEN Dimanche 5 octobre Brides-les-Bains dimanche 5 octobre 2025.

POUR MON BIEN Dimanche 5 octobre

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : dimanche 5 octobre 2025
Début : 2025-10-05 14:30:00
fin : 2025-10-05 16:30:00

Date(s) :
2025-10-05

POUR MON BIEN

Coup de cœur de Dominique Besnehard


De Mimmo VERDESCA  
Avec Barbora BOBULOVA, Marie-Christine BARRAULT, Stefania SANDRELLI, Sara CIOCCA, Leo GULLOTTA et Grazia SCHIAVO  
  .

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

FOR MY BENEFIT

Dominique Besnehard’s favorite film


By Mimmo VERDESCA
With Barbora BOBULOVA, Marie-Christine BARRAULT, Stefania SANDRELLI, Sara CIOCCA, Leo GULLOTTA and Grazia SCHIAVO

German :

ZU MEINEM GUTEN

Dominique Besnehards Herzenswunsch


Von Mimmo VERDESCA
Mit Barbora BOBULOVA, Marie-Christine BARRAULT, Stefania SANDRELLI, Sara CIOCCA, Leo GULLOTTA und Grazia SCHIAVO

Italiano :

PER IL MIO BENE

Il film preferito di Dominique Besnehard


Di Mimmo VERDESCA
Con Barbora BOBULOVA, Marie-Christine BARRAULT, Stefania SANDRELLI, Sara CIOCCA, Leo GULLOTTA e Grazia SCHIAVO

Espanol :

POR MI PROPIO BIEN

Película favorita de Dominique Besnehard


Por Mimmo VERDESCA
Con Barbora BOBULOVA, Marie-Christine BARRAULT, Stefania SANDRELLI, Sara CIOCCA, Leo GULLOTTA y Grazia SCHIAVO

