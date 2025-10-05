POUR MON BIEN Dimanche 5 octobre Brides-les-Bains
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-05 14:30:00
fin : 2025-10-05 16:30:00
2025-10-05
POUR MON BIEN
Coup de cœur de Dominique Besnehard
De Mimmo VERDESCA
Avec Barbora BOBULOVA, Marie-Christine BARRAULT, Stefania SANDRELLI, Sara CIOCCA, Leo GULLOTTA et Grazia SCHIAVO
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
FOR MY BENEFIT
Dominique Besnehard’s favorite film
By Mimmo VERDESCA
With Barbora BOBULOVA, Marie-Christine BARRAULT, Stefania SANDRELLI, Sara CIOCCA, Leo GULLOTTA and Grazia SCHIAVO
German :
ZU MEINEM GUTEN
Dominique Besnehards Herzenswunsch
Von Mimmo VERDESCA
Mit Barbora BOBULOVA, Marie-Christine BARRAULT, Stefania SANDRELLI, Sara CIOCCA, Leo GULLOTTA und Grazia SCHIAVO
Italiano :
PER IL MIO BENE
Il film preferito di Dominique Besnehard
Di Mimmo VERDESCA
Con Barbora BOBULOVA, Marie-Christine BARRAULT, Stefania SANDRELLI, Sara CIOCCA, Leo GULLOTTA e Grazia SCHIAVO
Espanol :
POR MI PROPIO BIEN
Película favorita de Dominique Besnehard
Por Mimmo VERDESCA
Con Barbora BOBULOVA, Marie-Christine BARRAULT, Stefania SANDRELLI, Sara CIOCCA, Leo GULLOTTA y Grazia SCHIAVO
