Pour Noël, la table de p’tit Ju, passe en mode traiteur ! La Table de P’tit Ju Vieux-Boucau-les-Bains

La Table de P’tit Ju 14 Place des Tamaris Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-25

2025-12-24

Un menu de fête à déguster en famille! A venir récupérer au restaurant.

Pour Noël, la table de p’tit Ju, passe en mode traiteur !

Un menu de fête à déguster en famille! A venir récupérer au restaurant. .

For Christmas, p’tit Ju’s table goes into catering mode!

A festive menu for the whole family! Pick up at the restaurant.

