Pour notre santé mentale, réparons le lien social ! Nantes et communes de la métropole Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 –

Gratuit : oui Tout public

Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) s’invitent dans les quartiers et certaines communes métropolitaines avec un programme riches de rendez-vous inédits pour tous les goûts. Objectifs : se rencontrer, partager, découvrir des lieux et parler de santé mentale.Le thème cette année « Pour notre santé mentale, réparons le lien social ! »Une édition qui réunit associations, acteurs culturels, institutions publques, pour vous proposer un programme où la solidarité, la diversité et l’inédit fonctionnent à plein régime !Objectifs des SISM et du programme :Promouvoir une vision globale de la santé mentale, à partir de la thématique définie chaque année.Informer sur la santé mentale, les troubles psychiques, les possibilités de rétablissement, les droits et la variété des ressources existantes.Déstigmatiser les troubles psychiques en favorisant le partage du savoir expérientiel et déstigmatiser les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales.Favoriser le développement des ressources individuelles, sociales et environnementales pour prendre soin de la santé mentale de la population.Fédérer les personnes qui souhaitent agir en faveur de la santé mentale, construire des événements en partenariat local et ouvrir des débats citoyens.Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien de proximité et une information fiable sur la santé mentale.

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000