Pour que vive l’océan Bibliothèque publique d’information Paris

Pour que vive l’océan Bibliothèque publique d’information Paris lundi 13 octobre 2025.

Pour que vive l’océan, et grâce à lui l’humanité, une mobilisation collective s’impose. Le Manifeste pour un océan en commun, publié par le Muséum d’histoire naturelle en 2024, incarne cette coopération à l’échelle scientifique en unissant les voix de la recherche.

En présentant la diversité des écosystèmes que l’océan abrite ainsi que la pluralité des représentations et des relations que les sociétés humaines entretiennent avec lui, le Manifeste révèle la complexité de l’océan.

Désireuses de faire connaître l’océan, la biologiste Sylvie Dufour et l’anthropologue Frédérique Chlous dialoguent et signalent les leviers d’actions possibles pour une meilleure protection du milieu marin.

Avec

Frédérique Chlous , anthropologue, professeure au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)

, anthropologue, professeure au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) Sylvie Dufour, biologiste, directrice de recherche émérite au CNRS, chargée de mission mer au MNHN

Animé par

Alexandra Delbot, journaliste scientifique et productrice sur France Culture

Dans le cadre du cycle de conférences « Notre avenir, l’océan », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de la protection des océans.

Le lundi 13 octobre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-13T21:00:00+02:00

fin : 2025-10-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-13T18:00:00+02:00_2025-10-13T21:00:00+02:00

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atrium de LumièreParis

https://agenda.bpi.fr/evenement/pour-que-vive-l-ocean/ contact.communication@bpi.fr