Pour quelque temps… Théâtre du Sphinx Nantes samedi 18 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 20:30 – 21:40
Gratuit : non 14 € 14 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public, Adulte 

Théâtre « L’amitié au secours de l’amour fou ». Hubert est atteint d’une grave maladie et demande à son meilleur ami de venir régulièrement chez lui pour le soutenir et le distraire jusqu’à l’issue finale.Sandrine, la femme d’Hubert, a donné son accord. Mais tout ne se passe pas comme ils l’avaient envisagé. Auteur et metteur en scène : Jean-François DanielSur scène : Odile des Jamonières, Stéphane Jaouen et JF Daniel Durée : 1h05 Public : à partir de 16 ans et adultes Représentations les 17 et 18 avril 2026 à 20h30

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000
06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/


