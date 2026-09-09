Pour qui, pourquoi et comment préserver l’océan ? Académie du Climat Paris

Informations pratiques

À travers plus de 50 ans d’exploration et de plongée sous-marine, François Sarano a rencontré au plus près les grands animaux sauvages de l’océan, des cachalots aux requins. Ces rencontres exceptionnelles nous invitent à porter un autre regard sur l’océan et sur la diversité du vivant qui l’habite.

Mais pourquoi préserver l’océan, et surtout pour qui ? Pour les espèces qui y vivent, pour les générations futures, ou pour nous-mêmes ? Que nous apprennent les relations entre les êtres vivants sur notre propre place dans cet immense écosystème ?

À partir de son expérience de plongeur, d’océanographe et de défenseur de la vie sauvage, François Sarano nous amène à questionner notre rapport à l’océan et les moyens de mieux le préserver. Une réflexion sur la nécessité de protéger le vivant, mais aussi sur les liens qui nous unissent à cet espace encore largement méconnu.

François Sarano est docteur en océanographie, plongeur professionnel, précédemment chef d’expédition pendant treize ans à bord de la Calypso, directeur de recherche du programme Deep Ocean Odyssey et cofondateur de l’association Longitude 181.

La conférence est organisée avec l’Ifremer et les Petits débrouillards.

Des abysses à la surface, de la côte au large et de l’Hexagone aux Outre-mer, l’Ifremer est le seul institut de recherche français dédié à l’océan. Il explore tous les rivages des sciences océaniques depuis ses 24 implantations ancrées dans le deuxième domaine maritime mondial. Avec sa filiale d’armement Genavir, il opère la Flotte océanographique française au bénéfice de la communauté scientifique nationale. Les 1600 salariés de l’Ifremer contribuent chaque jour à créer la sagesse essentielle pour préserver le système qui rend la vie possible sur Terre : l’Océan.

Le réseau des Petits Débrouillardsparticipe du renouveau permanent de l’éducation populaire. Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées, il contribue depuis 1986 à développer l’esprit critique, et à élargir les capacités d’initiatives de chacune et chacun. Son objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir individuellement et collectivement, par des parcours de citoyenneté active et démocratique.

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La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Pourquoi préserver l’océan, et pour qui ? À travers ses rencontres avec les grands animaux marins, François Sarano nous invite à repenser notre lien au vivant et notre rôle dans sa préservation.

Le jeudi 10 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-10T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T20:00:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/



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