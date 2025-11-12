Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Musée départemental Arles antique Arles

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?

Dimanche 25 janvier 2026 de 11h30 à 12h15. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 11:30:00

fin : 2026-01-25 12:15:00

Date(s) :

2026-01-25

Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands.

Découvrez les mystères des serpents dans la mythologie à Arles avec la visite guidée Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? . Guidés par Christine Berthon, explorez comment ce fascinant animal, compagnon du dieu de la médecine, tisse sa présence à travers diverses légendes. Adaptée pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte, cette aventure captivante se conclut par un amusant livret-jeux. Ne manquez pas cette exploration culturelle ! .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03

English :

Let yourself be told about the museum and share a moment of discovery with young and old alike.

German :

Lassen Sie sich das Museum erzählen und teilen Sie einen Moment der Entdeckung mit Groß und Klein.

Italiano :

Lasciatevi raccontare il museo e condividete un momento di scoperta con grandi e piccini.

Espanol :

Déjese explicar por el museo y comparta un momento de descubrimiento con pequeños y mayores.

L’événement Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Arles a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme d’Arles