Pour quoi faire ? Troyes

Pour quoi faire ?

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes Aube

Nous sommes plongés dans le huis clos d’un salon sans âme, un appartement témoin en chantier perpétuel que les propriétaires n’ont pas eu le temps de faire les finitions.

Une absence de décors qui évoque la disparition du fils de la famille et qui désigne l’entrée du couloir en direction de sa chambre où le jeune garçon est prostré et vers où tous les personnages vont tendre leurs efforts. Car la vie millimétrée de cette famille débordée, embarquée dans la grande lessiveuse du quotidien, vole en éclats lorsqu’une faille temporelle fait irruption une heure a disparu de leur existence, une heure manque au cadran de l’horloge.

Décaper les intérieurs des salons bourgeois, Julia Vidit en a l’habitude, comme dans Illusions, d’Ivan Viripaev ou dans C’est comme ça (si vous voulez) de Pirandello où elle a su démontrer une adresse certaine dans le maniement des comédies grinçantes qui tendent vers l’absurde.

Car si les parents ont pensé à une crise post-adolescente passagère, ils sont en réalité confrontés au grondement d’une génération entière qui refuse de refaire le monde.

Une comédie, avec des allers-retours enlevés dignes du théâtre de boulevard, mais ne nous méprenons pas !



Texte : Marilyn Mattei

Mise en scène : Julia Vidit

Avec : Hassam Ghancy, Camille Seitz, Julia Vidit

Scénographie : Thibaut Fack

Son : Bernard Valléry

Lumière : Nathalie Perrier

Costumes : Éléonore Daniaud

Régie son : Mathieu Brechet

Régie lumière : Frédéric Toussaint .

