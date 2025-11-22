Pour s’habiller malin, faites le plein d’idées ! Communes de Rennes Métropole Rennes
Pour s’habiller malin, faites le plein d’idées ! Communes de Rennes Métropole Rennes 22 – 30 novembre Ille-et-Vilaine
Programme : https://heyzine.com/flip-book/5654555e0d.html
* Ateliers coutures
* Balades fripes
* Friperies
* Visites…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-22T09:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-30T17:00:00.000+01:00
Communes de Rennes Métropole 4 avenue Henri Fréville Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine