Pour tous les dollars de Coyote Jack Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement
Pour tous les dollars de Coyote Jack Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement mercredi 15 avril 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Pour tous les dollars de Coyote Jack
Mercredi 15 avril 2026 à partir de 11h.
Samedi 18 avril 2026 à partir de 11h. Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 11:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-18
Un spectacle pour enfants à partir de 3 ans, durée 45 mn.Enfants
Le célèbre bandit Coyote Jack a caché son butin et éparpillé les morceaux de la carte au trésor.
Joe, shérif intègre et courageux, et Chico Bandito, desperado rusé et sournois, vont s’affronter dans une course poursuite effrénée et semée d’embuches pour mettre la main sur la montagne de dollars !
Une aventure déjantée dans le Far West avec des personnages hilarants, une grande interactivité qui amènera les enfants à jouer des rôles dans l’histoire et des clins d’oeil à l’univers des légendaires Sergio Leone et Ennio Morricone. .
Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A show for children aged 3 and up, lasting 45 mins.
L’événement Pour tous les dollars de Coyote Jack Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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