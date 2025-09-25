Pour un flirt avec Blandine Rinkel ❁ Jardin21 Jardin21 Paris

Pour un flirt avec Blandine Rinkel ❁ Jardin21 Jardin21 Paris jeudi 25 septembre 2025.

Cette fois-ci, iels reviennent s’installer au Jardin 21, à l’espace Palmeraie, pour une émission de radio en direct avec Blandine Rinkel, autrice de La Faille, mais aussi musicienne et danseuse. La soirée se poursuivra avec une session live acoustique de Supérette avec ses chansons aussi brutes que romantiques. Entre folk, r’n’b et rock, une musique sensible qui prend soin de nos chagrins.

༺✧༻ AU PROGRAMME ༺✧༻

19h30 : Début de l’émission en direct de Pour un Flirt avec…Blandine Rinkel

20h30 : Session acoustique avec Supérette

21h30 : Fin de l’émission

À écouter aussi en direct sur Radio Campus Paris (93.9 FM) et partout en podcast ༺

Chaque mois, dans « Pour un flirt avec… », Zoé et Colin proposent un date radiophonique à un invité.e un peu fleur bleue !

Le jeudi 25 septembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

Entrée : à partir de 5 euros ♡

Tout public.

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris