POUR UN OUI OU POUR UN NON Montpellier

POUR UN OUI OU POUR UN NON

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Comment faire basculer une amitié en un instant, pour presque rien, un mot, une intonation, une inflexion de voix ?

“Pour un oui ou pour un non” est un chef-d’œuvre de Nathalie Sarraute deux amis proches, pour une expression maladroitement employée, déclenchent une guerre qui met en cause leur amitié, leur partage, leur complicité.

SUCCÈS AVIGNON 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 !

“Pour un oui ou pour un non” est un chef-d’œuvre de Nathalie Sarraute deux amis proches, pour une expression maladroitement employée, déclenchent une guerre qui met en cause leur amitié, leur partage, leur complicité. Les mots se chargent de comique, de tragique, de ridicule et d’absurde pour aboutir à un échange verbal qui fait de ce texte une tragi-comédie contemporaine unique.

Durée 1h- Tout Public

Tragi-comédie contemporaine .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

English :

How can a friendship be turned upside down in an instant, by almost nothing, a word, an intonation, an inflection of the voice?

pour un oui ou pour un non? is a masterpiece by Nathalie Sarraute: two close friends, over a clumsily used expression, unleash a war that calls into question their friendship, their sharing, their complicity.

