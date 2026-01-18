Pour un oui ou pour un non TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit – sans réservation Tout public

« Pour un oui ou pour un non » est une courte pièce de théâtre écrite par Nathalie Sarraute, publiée en 1982. Écrite à l’origine pour deux hommes (et deux personnages secondaires dont l’intervention permet à la pièce d’enrichir l’échange entre les deux personnages principaux), elle met en scène une conversation entre eux et interroge les liens d’amitié. Leur origine, leur solidité, les failles et frustrations sur lesquelles celle-ci a pu s’édifier.Ce thème universel abordé dans une écriture subtile et complexe permet d’aborder ce thème universel et de mettre en lumière la fragilité des rapports humains. Comment comprendre l’autre ? Le peut-on vraiment ? Et, après tout, le veut-on vraiment ?

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

