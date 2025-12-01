Pour un oui pour un non Théâtre des Forges Pesmes

Pour un oui pour un non

Théâtre des Forges Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône

Deux Hommes, H1 et H2, deux amis se retrouvent dans le temps de l’échange. Leurs mots disent leur histoire mais ne disent pas toute l’histoire.

Leurs mots, nous les avons prononcés. Leurs silences, nous les avons entendus. Nous aussi, disons et ne disons pas. Mais que voulons-nous taire ? Et qu’aimerions-nous entendre de la part de l’Autre que l’Autre ne (nous) dit pas ? Ne sommes nous pas, nous aussi, comme ces deux Hommes, parole et silence…? .

