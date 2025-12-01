Pour un oui pour un non Théâtre des Forges Pesmes
Pour un oui pour un non Théâtre des Forges Pesmes samedi 13 décembre 2025.
Pour un oui pour un non
Théâtre des Forges Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Deux Hommes, H1 et H2, deux amis se retrouvent dans le temps de l’échange. Leurs mots disent leur histoire mais ne disent pas toute l’histoire.
Leurs mots, nous les avons prononcés. Leurs silences, nous les avons entendus. Nous aussi, disons et ne disons pas. Mais que voulons-nous taire ? Et qu’aimerions-nous entendre de la part de l’Autre que l’Autre ne (nous) dit pas ? Ne sommes nous pas, nous aussi, comme ces deux Hommes, parole et silence…? .
Théâtre des Forges Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté resaforges@gmail.com
