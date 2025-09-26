Pour une alimentation juste s’organiser dans le quartier Caen

Pour une alimentation juste s’organiser dans le quartier Caen vendredi 26 septembre 2025.

Pour une alimentation juste s’organiser dans le quartier

102 Avenue Henry Chéron Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Vent d’Ouest propose une soirée d’information et de passage à l’action pour une alimentation juste, accessible et de qualité.

Vent d’Ouest propose une soirée d’information et de passage à l’action pour une alimentation juste, accessible et de qualité, avec

Une information autour de l’étude menée par différentes organisations sur L’injuste prix de notre alimentation

Des témoignages sur des initiatives déjà existantes à Caen

Un partage sur les actions possibles à l’échelle de notre quartier pour changer la donne

Vous êtes un acteur de l’alimentation juste du quartier, venez participer !

Accueil à partir de 18h15. .

102 Avenue Henry Chéron Caen 14000 Calvados Normandie contact@votc.fr

English : Pour une alimentation juste s’organiser dans le quartier

Vent d?Ouest offers an evening of information and action for fair, accessible, quality food.

German : Pour une alimentation juste s’organiser dans le quartier

Vent d’Ouest bietet einen Informations- und Aktionsabend für faire, zugängliche und qualitativ hochwertige Lebensmittel an.

Italiano :

Vent d’Ouest organizza una serata di informazione e azione per promuovere un’alimentazione equa, accessibile e di qualità.

Espanol :

Vent d’Ouest organiza una velada de información y acción para promover una alimentación justa, accesible y de calidad.

L’événement Pour une alimentation juste s’organiser dans le quartier Caen a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Caen la Mer