Pour une économie républicaine Salle des fêtes La Charité-sur-Loire
Pour une économie républicaine Salle des fêtes La Charité-sur-Loire jeudi 26 mars 2026.
Pour une économie républicaine
Salle des fêtes Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Les Amis de la Goualante proposent une conférence avec pour invité Christophe Ramaux, économiste enseignant-chercheur à Paris-Sorbonne, membre des économistes atterrés auteur de plusieurs ouvrages dont Pour une économie républicaine .
Salle des fêtes Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 27 79 lesamisdelagoualante@mailo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pour une économie républicaine
L’événement Pour une économie républicaine La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-04 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges