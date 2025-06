Pour une histoire des santons Rue Fort du Sanctuaire Marseille 7e Arrondissement 28 juin 2025 07:00

Cette exposition présente pour la première fois au public les remarquables crèches et santons rassemblés par Régis Bertrand, historien marseillais, auteur d’une thèse sur la crèche provençale.



Les origines du santon y sont d’abord retracées à travers quelques pièces d’exception un ensemble de santons de Jean-Louis Lagnel (1764-1822), premier santonnier connu ; une crèche à voûte , caractéristique du XIXe siècle mais dont la plupart des exemplaires ont disparu ; des crèches réalisées dans des cloîtres ; des santons très variés, pour la plupart anonymes, de la fin du XIXe siècle.

Au début du XXe siècle, le poète Elzéard Rougier, le peintre David Dellepiane et le photographe Fernand Detaille exaltent les santons, symboles par excellence de la Provence. Les santonniers font alors œuvre personnelle, qu’ils signent. L’abbé Sumien (1858-1934), quant à lui, met au point le santon habillé et suscite de remarquables émules. Après la Seconde Guerre mondiale, la crèche provençale s’impose comme la crèche française par excellence.



Commissariat Marie Aubert, Régis Bertrand, Jean-Michel Sanchez.





Le musée se situe au rez-de-chaussée du sanctuaire, à gauche de l’accueil. .

English :

This exhibition presents for the first time to the public the remarkable cribs and santons collected by Régis Bertrand, a historian from Marseilles and author of a thesis on the Provencal crib.

German :

In dieser Ausstellung werden die bemerkenswerten Krippen und Santons, die Régis Bertrand, ein Historiker aus Marseille und Autor einer Dissertation über die provenzalische Krippe, zusammengestellt hat, zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.

Italiano :

Questa mostra è la prima ad esporre le notevoli culle e i santoni raccolti da Régis Bertrand, storico marsigliese e autore di una tesi sulla culla provenzale.

Espanol :

Esta exposición es la primera en la que se muestran los notables catres y santones reunidos por Régis Bertrand, historiador marsellés y autor de una tesis sobre el catre provenzal.

