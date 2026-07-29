POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS COUCHES Alençon
vendredi 9 octobre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS COUCHES
Rue du Chêne Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 21:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Les hommes veulent du sexe, les femmes de l’amour.
Et si c’était plutôt l’inverse ?
À 40 ans, Marie rêve de changement, de voyages, d’imprévus… Vincent, lui, aime ses pantoufles, les Experts et les vacances à Valras-Plage.
Et pour enfoncer le clou, entre Marie et Vincent, au lit, c’est pas la fête ! Et si la crise de la quarantaine n’était pas réservée qu’aux hommes…
Une comédie tendre et surprenante qui répond à cette question Est-ce que vibrer, c’est tromper ?
Ouverture des portes à 19h
Restauration possible sur place
ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .
Rue du Chêne Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02
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English : POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS COUCHES
L’événement POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS COUCHES Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON
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