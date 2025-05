POUR VIVRE HEUREUX VIVONS COUCHÉS – Pérols, 7 juin 2025 07:00, Pérols.

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Ne manquez pas le spectacle « Pour vivre heureux, vivons couchés » au théâtre de l’Odéon Montpellier.

Les hommes veulent du sexe, les femmes de l’amour. Et si c’était plutôt l’inverse ?

À 40 ans, Marie rêve de changement, de voyages, d’imprévus… Vincent, lui, aime ses pantoufles, les Experts et les vacances à Valras-Plage.

Et pour enfoncer le clou, entre Marie et Vincent, au lit, c’est pas la fête ! Et si la crise de la quarantaine n’était pas réservée qu’aux hommes…

Une comédie tendre et surprenante qui répond à cette question

Est-ce que vibrer, c’est tromper ? .

ZAC Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

Don’t miss the show « Pour vivre heureux, vivons couchés » at the Théâtre de l’Odéon Montpellier.

Men want sex, women want love. But what if it’s the other way around?

German :

Verpassen Sie nicht die Aufführung « Pour vivre heureux, vivons couchés » im Théâtre de l’Odéon Montpellier.

Männer wollen Sex, Frauen wollen Liebe. Was, wenn es eher umgekehrt ist?

Italiano :

Non perdete lo spettacolo « Pour vivre heureux, vivons couchés » al Théâtre de l’Odéon di Montpellier.

Gli uomini vogliono il sesso, le donne l’amore. Ma se fosse il contrario?

Espanol :

No se pierda el espectáculo « Pour vivre heureux, vivons couchés » en el Théâtre de l’Odéon de Montpellier.

Los hombres quieren sexo, las mujeres quieren amor. ¿Y si fuera al revés?

