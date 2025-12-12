POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS COUCHES ! – THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille

POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS COUCHES ! Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

THEATRE COMEDIE SOLFERINO PRÉSENTE : POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS COUCHÉS !Les hommes veulent du sexe, les femmes de l’amour. Et si c’était plutôt l’inverse ?À 40 ans, Marie rêve de changement, de voyages, d’imprévus… Vincent, lui, aime ses pantoufles, les Experts et les vacances à Valras-Plage.Et pour enfoncer le clou, entre Marie et Vincent, au lit, c’est pas la fête ! Et si la crise de la quarantaine n’était pas réservée qu’aux hommes…Une comédie tendre et surprenante qui répond à cette question : est-ce que vibrer, c’est tromper ?Auteur : Yanik VabreArtistes : Stephane Bachelet, en alternance : David Bancel, Rui-Mickael Dias

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 204 RUE SOLFERINO 59000 Lille 59