Pour voir autrement la Ville-Gozet Église Saint-Paul Montluçon

Pour voir autrement la Ville-Gozet Église Saint-Paul Montluçon samedi 20 septembre 2025.

Pour voir autrement la Ville-Gozet 20 et 21 septembre Église Saint-Paul Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Une visite dans l’histoire de ce quartier populaire et industriel pour le comprendre et l’apprécier à travers ses bouleversements urbains : la Ville-Gozet.

Église Saint-Paul Place Jean Dormoy, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture