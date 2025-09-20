Pour voir autrement la Ville-Gozet Église Saint-Paul Montluçon
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00
Une visite dans l’histoire de ce quartier populaire et industriel pour le comprendre et l’apprécier à travers ses bouleversements urbains : la Ville-Gozet.
Église Saint-Paul Place Jean Dormoy, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine 2025
Ministère de la Culture