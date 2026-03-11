POURQUOI AVONS-NOUS PEUR DU CHANGEMENT ? Montpellier

POURQUOI AVONS-NOUS PEUR DU CHANGEMENT ?

Pourquoi avons-nous peur du changement ?

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Face à l’incertitude, nous cherchons souvent à nous figer dans nos habitudes pour nous rassurer.

Cette journée d’enseignement s’appuie sur la sagesse bouddhiste pour nous aider à comprendre la nature impermanente de notre réalité et à transformer notre peur en une opportunité de croissance intérieure.

• Apprendre à lâcher prise sur nos résistances mentales.

• Développer une stabilité intérieure face aux imprévus.

• Cultiver une vision positive et dynamique de l’avenir.

English :

Why are we afraid of change?

Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.

Faced with uncertainty, we often try to stick to our habits to reassure ourselves.

