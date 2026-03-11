POURQUOI AVONS-NOUS PEUR DU CHANGEMENT ? Montpellier
POURQUOI AVONS-NOUS PEUR DU CHANGEMENT ?
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-03-28
Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.
Face à l’incertitude, nous cherchons souvent à nous figer dans nos habitudes pour nous rassurer.
Cette journée d’enseignement s’appuie sur la sagesse bouddhiste pour nous aider à comprendre la nature impermanente de notre réalité et à transformer notre peur en une opportunité de croissance intérieure.
• Apprendre à lâcher prise sur nos résistances mentales.
• Développer une stabilité intérieure face aux imprévus.
• Cultiver une vision positive et dynamique de l’avenir.
Inscription Sur le site ou sur place (venir 10 min avant).
Tarifs 30€ (27€ réduit)
Aide financière Personne n’est refusé par manque de moyens financiers, contactez-nous. .
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org
English :
Why are we afraid of change?
Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.
Faced with uncertainty, we often try to stick to our habits to reassure ourselves.
