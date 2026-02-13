Pourquoi construit-on encore en pierre ?, Bazaar St-So, Lille

Pourquoi construit-on encore en pierre ? Jeudi 19 février, 18h00 Bazaar St-So Nord

ARCHI-APÉRO #19 Pourquoi construit-on encore en pierre ?

Après la terre crue, venez explorer, comprendre et débattre autour du matériau de la #pierre naturelle. Pourquoi cette option constructive revient-elle sur le devant de la scène ? Quand et pourquoi a-t-elle disparu dans l’histoire de la #construction ? Comment extrait-on actuellement de la pierre locale et quels types de pierre sont encore utilisés, pour quelles fonctions ? Qui sont les acteurs de ces #filières ? Comment la met-on en oeuvre aujourd’hui, ici et ailleurs dans le monde ?

Intervenants

✹ Louis Dutrieux, compagnon du devoir et tailleur de pierres, co-réalisateur du documentaire La route de la Pierre, récit d’un périple international autour de la construction en pierre à visionner ici : https://www.ateliergemine.fr/aupaysdespierres-documentaire

✹ Antoine Allard, architecte associé chez Tandem, pour le projet de la Maison de Pays de Licques, Grand prix du jury au Trophée du bâtiment passif 2025, construit en pierre naturelle porteuse.

Jeudi 19 février 2026 – à partir de 18h

️ Pitch & débat de 18h30 à 19h30

Bar ouvert jusqu’à 22h

Bazaar St So, 292 rue Camille Guérin, Lille

Métro Grand Palais

️ Entrée libre

@Faustine Horgnies