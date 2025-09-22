Pourquoi et comment communiquer sur LinkedIn ? RD 906 Fleurville
RD 906 La Croisée Coworking Fleurville Saône-et-Loire
Début : 2025-09-22 08:30:00
fin : 2025-09-22 10:00:00
2025-09-22
LinkedIn s’impose comme le réseau social professionnel par excellence, et savoir communiquer sur cette plateforme se révèle crucial pour les entreprises.
Cet atelier vous permettra de
– Comprendre quelle est l’utilité d’une page pro et comment la paramétrer
– Optimiser votre profil
– Savoir développer sa communauté et la fédérer
-Gagner en efficacité
Un atelier animé par Adeline Gorrand, consultante chez BGE Côte d’Or, Saône et Loire, Ain. .
RD 906 La Croisée Coworking Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 economie@ccmt71.fr
