Pourquoi et comment identifier les êtres vivants ? Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Pourquoi et comment identifier les êtres vivants ? Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Pourquoi et comment identifier les êtres vivants ? Samedi 20 septembre, 16h00 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Afin de mieux comprendre le vivant et le préserver, il est important de connaître les différentes formes de vie qui nous entourent. Découvrez comment les scientifiques identifient la faune et la flore.

Samedi 20 septembre de 16h à 16h45

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/ »}]

Atelier d’identification de la faune et de la flore identification museum

Muséum de la métropole de Nantes