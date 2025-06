« Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou et autres contes ? » Médiathèque de Chevillon Chevillon

« Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou et autres contes ? » Vendredi 25 juillet, 14h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Un explorateur part à la recherche des origines de la girafe.

A travers la savane, sous la terre et au-dessus, il chemine dans sa réflexion en émettant des hypothèses, et propose finalement une solution. Est-ce la véritable histoire de cet animal?

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est

Contes marionnettiques de Jean-Philippe Agé