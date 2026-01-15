POURQUOI LA SOLITUDE NOUS FAIT-ELLE PEUR ? Montpellier

POURQUOI LA SOLITUDE NOUS FAIT-ELLE PEUR ?

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La solitude nous touche tous parfois par un isolement physique, parfois par ce sentiment étrange d’être déconnecté même au milieu de la foule. D’où provient ce vide intérieur et comment retrouver une véritable chaleur humaine ? Cette matinée offre des clés concrètes issues de la sagesse bouddhiste pour transformer notre regard et cultiver un sentiment de proximité durable avec les autres.

Bénéfices

►Comprendre la solitude Identifiez les mécanismes intérieurs qui créent un sentiment de séparation, même en public.

► Cultiver le lien Apprenez des méthodes concrètes pour transformer votre regard sur les autres et nourrir un sentiment de proximité.

► Paix intérieure Expérimentez des méditations guidées pour apaiser l’esprit et repartir avec un cœur plus ouvert et léger.

Coût

• Tarif Normal 20€

• Tarif Réduit 18€

• ou inclus dans le pass mensuel

Sur inscription .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Why are we afraid of solitude?

Saturday, Feb. 7, 10am 11:15am 11:45am 1pm

Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience. In person or streaming with the meditation pass.

