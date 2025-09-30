Pourquoi le cerveau n’en fait qu’à sa tête par Eric LA BLANCHE Rue du Général de Gaulle Pontivy

Pourquoi le cerveau n’en fait qu’à sa tête par Eric LA BLANCHE

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-30 14:30:00

fin : 2025-09-30 16:30:00

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Passionné par les sciences cognitives, Il est essayiste, journaliste scientifique, scénariste et conférencier. Il explore depuis longtemps les questions d’écologie et les enjeux d’égalité. Il a enfin une passion pour l’utilisation de l’humour à des fins pédagogiques. Biais cognitifs (de cognoscere, connaître) Déviations systématiques de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Ces automatismes de raisonnement trompeurs et faussement logiques permettent à l’individu de prendre des décisions rapides… mais souvent erronées ! Apprenons à les comprendre, les reconnaître et les déjouer. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 77 21 95

