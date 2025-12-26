POURQUOI LES FEMMES AIMENT LES CONNARDS Le Mans
POURQUOI LES FEMMES AIMENT LES CONNARDS Le Mans mardi 13 janvier 2026.
POURQUOI LES FEMMES AIMENT LES CONNARDS
37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 18:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-13 2026-01-16 2026-01-18
Doux, gentil, bienveillant et propre sur lui, Louis est le type même du garçon timide et réservé que les filles trouvent fade et chiant . Mais Alysson va tenter de changer tout ça. Celle qu’il croit avoir rencontré sur un site pour célibataires arrivera-t-elle à faire de lui un macho ?
Un séducteur viril et sur de lui, un bad boy qui fait souffrir les filles, un sale type qui les rend malheureuses et totalement accro ? Un connard quoi ! .
37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement POURQUOI LES FEMMES AIMENT LES CONNARDS Le Mans a été mis à jour le 2025-12-26 par CDT72