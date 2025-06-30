POURQUOI LES FEMMES – POURQUOI LESFEMMES AIMENT LES CONNARDS – SALLE DES CONCERTS Le Mans

POURQUOI LES FEMMES – POURQUOI LESFEMMES AIMENT LES CONNARDS Début : 2025-12-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Louis est le gendre idéal que toute mère rêve d’avoir, sauf que c’est aux filles qu’il faut plaire pas aux mères.Doux, gentil, bienveillant et propre sur lui, Louis est le type même du garçon timide et réservé que les filles trouvent fade et chiant . Mais Alysson va tenter de changer tout ça. Arrivera-t-elle à faire de lui un macho ? Un séducteur viril et sûr de lui, un bad boy qui fait souffrir les filles, un sale type qui les rend malheureuses et totalement accro ? Un connard quoi !

SALLE DES CONCERTS 58 RUE DU PORT 72000 Le Mans 72