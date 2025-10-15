Pourquoi les feuilles tombent-elles ? route de Genech Cysoing

route de Genech Parking du site Cysoing

2025-10-15 14:30:00

2025-10-15 16:30:00

2025-10-15

C’est l’automne…Mais pourquoi les feuilles tombent-elles ? Et qui les grignote ? Venez résoudre ces mystères au Bois de la Tassonnière ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

route de Genech Parking du site Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France

English :

It’s autumn… But why are the leaves falling? And who’s nibbling them? Come and solve these mysteries in the Bois de la Tassonnière! Children must be accompanied by an adult.

German :

Es ist Herbst?aber warum fallen die Blätter? Und wer knabbert sie an? Lösen Sie diese Rätsel im Bois de la Tassonnière! Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Italiano :

È autunno, ma perché le foglie cadono? E chi le sta mangiando? Venite a risolvere questi misteri nel Bois de la Tassonnière! I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Espanol :

Es otoño, pero ¿por qué caen las hojas? ¿Y quién las mordisquea? Ven a resolver estos misterios en el Bosque de la Tassonnière Los niños deben ir acompañados de un adulto.

