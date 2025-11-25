Pourquoi mon père ne m’a jamais appris l’arabe ? Ferrières Martigues

Pourquoi mon père ne m’a jamais appris l’arabe ? Ferrières Martigues mardi 25 novembre 2025.

Bouches-du-Rhône

Pourquoi mon père ne m’a jamais appris l’arabe ? Mardi 25 novembre 2025 de 20h30 à 22h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25 22:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Sarah Mordy, née d’un père marocain et d’une mère française, s’inspire de son histoire personnelle pour livrer une fiction où le réalisme et le fantastique se partagent la scène

Pourquoi mon père ne m’a pas appris l’arabe ? nous parle de la manière dont les traumatismes politiques s’infiltrent dans la sphère intime et se transmettent de génération en génération.



Lina, 35 ans, découvre que son père, qu’elle croyait mort depuis son enfance, vient tout juste de décéder. Héritant de sa maison, elle décide de s’y rendre pour trouver une réponse à ses tourments. Commence un voyage initiatique qui ravive des souvenirs enfouis et déclenche une série de phénomènes étranges. Lina se confronte aux non-dits familiaux et aux blessures héritées d’un passé marqué par la colonisation française et la répression qui a suivi l’indépendance. Avec ce huis-clos bouleversant, Sarah Mordy nous incite à regarder en arrière pour avancer libéré. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Sarah Mordy, born to a Moroccan father and a French mother, draws inspiration from her personal history to deliver a fiction where realism and fantasy share the stage.

German :

Sarah Mordy, Tochter eines marokkanischen Vaters und einer französischen Mutter, lässt sich von ihrer persönlichen Geschichte inspirieren, um eine Fiktion zu schaffen, in der Realismus und Fantasie die Bühne teilen.

Italiano :

Sarah Mordy, figlia di padre marocchino e madre francese, ha attinto alla sua storia personale per scrivere un racconto di fantasia in cui realismo e fantasia condividono la scena

Espanol :

Sarah Mordy, de padre marroquí y madre francesa, se inspira en su historia personal para ofrecer una ficción donde el realismo y la fantasía comparten protagonismo.

L’événement Pourquoi mon père ne m’a jamais appris l’arabe ? Martigues a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de Martigues