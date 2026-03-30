Pourquoi ne pas toucher au musée ? Médiation tactile Mois de l’accessibilité

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Mois de l’accessibilité au MANAS

Dans le cadre du mois de l’accessibilité, le MANAS vous invite à découvrir une médiation autour des dispositifs tactiles conçus pour rendre les visites plus inclusives. Cette rencontre permettra d’explorer différentes approches sensorielles mises en place au musée afin de faciliter l’accès aux œuvres pour tous les publics.

14h, Durée 30 min

Tout public Sur réservation pour les groupes au 02 53 74 12 30, Sans réservation pour individuel

Adapté au handicap visuel et mental .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Accessibility Month at MANAS

L’événement Pourquoi ne pas toucher au musée ? Médiation tactile Mois de l’accessibilité Laval a été mis à jour le 2026-03-26 par LAVAL TOURISME