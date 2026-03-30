Pourquoi ne pas toucher au musée ? Médiation tactile Mois de l’accessibilité Laval
Pourquoi ne pas toucher au musée ? Médiation tactile Mois de l’accessibilité Laval dimanche 26 avril 2026.
Pourquoi ne pas toucher au musée ? Médiation tactile Mois de l’accessibilité
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Mois de l’accessibilité au MANAS
Dans le cadre du mois de l’accessibilité, le MANAS vous invite à découvrir une médiation autour des dispositifs tactiles conçus pour rendre les visites plus inclusives. Cette rencontre permettra d’explorer différentes approches sensorielles mises en place au musée afin de faciliter l’accès aux œuvres pour tous les publics.
14h, Durée 30 min
Tout public Sur réservation pour les groupes au 02 53 74 12 30, Sans réservation pour individuel
Adapté au handicap visuel et mental .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accessibility Month at MANAS
L’événement Pourquoi ne pas toucher au musée ? Médiation tactile Mois de l’accessibilité Laval a été mis à jour le 2026-03-26 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Nightingale, la dame à la crête de coq Chapelle du lycée Ambroise Paré Laval 30 mars 2026
- Ce qui nous relie La Maison Rigolote Laval 4 avril 2026
- La Grande Chasse aux Oeufs Laval 5 avril 2026
- Avez-vous vu Martin? Laval 5 avril 2026
- Laval Virtual Espace Mayenne Laval 8 avril 2026