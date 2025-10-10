Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ? – L’Été Indien aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ? – L’Été Indien aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 20:15 –

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Vendredi 10 octobre 2025 – sous les Nefs des Machines de l’île Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ? – Cie du DeuxièmeUne très libre et très burlesque adaptation de Roméo et Juliette dans laquelle tout peut arriver. La Compagnie du Deuxième propose de jouer du théâtre « classique » dans la rue, du Shakespeare plus précisément, tout comme il l’aurait peut-être fait à son époque… Le public assiste à une très libre adaptation de Roméo et Juliette, une performance artistique décalée mise en scène en direct. « Roméo porte beau la cinquantaine perruquée et Juliette la dépasse. Ménopausée ? Et alors ? Accessoires encombrants, costumes mal ajustés, et alors ? Kurt Cobain ou Easton Corbin, le musicien hésite, et alors ? Juliette s’agenouille en larmes près d’un Roméo trépassé. On ressort de cette pièce les yeux mouillés de rire, mais avec un doute : n’a-t-on pas été enfumé en beauté ? That is the question ! » Durée du spectacle : 1h15Tout public à partir de 10 ans Ouverture des portes dès 19h30 – Spectacle à 20h15 Dans le cadre de l’Été Indien aux Nefs

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.lesmachines-nantes.fr/ete-indien-2025-dossier-de-presse/