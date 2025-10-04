Pourquoi se fait-on avoir par les fake news ? Bibliothèque de Bétheniville Bétheniville

Pourquoi se fait-on avoir par les fake news ? Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque de Bétheniville

Gratuit, réservation conseillée

2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Vous pensez savoir repérer les fausses informations ? Venez comprendre pourquoi parfois vous vous faites avoir et comment vos biais cognitifs entrent en jeu.

Description : La mésinformation ne date pas d’hier. Elle circule depuis l’Antiquité, mais ce sont les réseaux sociaux qui lui ont donné un écho sans précédent. Ses conséquences sont multiples : menace contre les démocraties, impact sur la santé des individus, sur les entreprises…. Cette rencontre vous invite à mieux comprendre les ressorts psychologiques qui nous amènent à adhérer à des fausses informations et ce, alors que nous disposons d’outils pour les vérifier. Il ne s’agit pas simplement de pointer du doigt un « mal du siècle », mais plutôt de comprendre ce qu’il révèle de nos propres vulnérabilités, face à la déferlante d’informations à laquelle nous sommes confrontés chaque jour.

Nous parlerons notamment des biais cognitifs, ces mécanismes automatiques de pensée qui influencent nos jugements malgré nous. Par exemple, le biais de confirmation, qui nous pousse à croire ce qui conforte nos idées. Ou encore le biais d’ancrage, qui nous fait accorder trop d’importance à la première chose qu’on lit. Sans oublier le biais d’affect, qui a pour conséquence de biaiser votre jugement en fonction de l’émotion ressentie. À travers des exemples concrets et une discussion ouverte, cette rencontre vise à vous outiller et à renforcer votre discernement et votre prudence face aux informations que vous consommez et partagez quotidiennement.

Bibliothèque de Bétheniville Place de la Mairie, 51490 Bétheniville, France

