« Pourquoi tant de laine ? » de Natacha Sansoz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

« Pourquoi tant de laine ? » de Natacha Sansoz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur jeudi 11 septembre 2025.

« Pourquoi tant de laine ? » de Natacha Sansoz

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 18:00:00

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

Un moment de partage avec Natacha Sansoz pour découvrir les coulisses de sa démarche.

À travers une visite guidée en sa compagnie, l’artiste Natacha Sansoz vous invite à découvrir son univers et les coulisses de sa recherche autour de la laine. Entre pratiques ancestrales et démarches contemporaines, son travail mêle art textile, performance et anthropologie.

Cette rencontre sera l’occasion d’en apprendre davantage sur sa résidence itinérante dans les Pyrénées et sur La Colporteuse, personnage nomade qui l’accompagne dans sa collecte de gestes, d’histoires et de savoir-faire liés à la laine.

Pour prolonger la soirée, nous vous proposons à 20h30 la projection du film « Enfant de la montagne en Pays Toy » du réalisateur Philippe Armary.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

A moment of sharing with Natacha Sansoz to discover what goes on behind the scenes of her approach.

Join artist Natacha Sansoz for a guided tour of her world and behind-the-scenes look at her research into wool. Between ancestral practices and contemporary approaches, her work blends textile art, performance and anthropology.

This meeting will be an opportunity to learn more about her itinerant residency in the Pyrenees and about La Colporteuse, the nomadic character who accompanies her in her collection of gestures, stories and know-how related to wool.

To round off the evening, at 8:30 pm we’ll be showing the film « Enfant de la montagne en Pays Toy » by director Philippe Armary.

German :

Ein Moment des Austauschs mit Natacha Sansoz, um die Hintergründe ihres Vorgehens zu erfahren.

Die Künstlerin Natacha Sansoz lädt Sie zu einer Führung mit ihr ein, um ihre Welt und die Hintergründe ihrer Forschung rund um die Wolle zu entdecken. Zwischen althergebrachten Praktiken und zeitgenössischen Ansätzen vermischt ihre Arbeit Textilkunst, Performance und Anthropologie.

Bei diesem Treffen erfahren Sie mehr über ihre Wanderausstellung in den Pyrenäen und über La Colporteuse, eine nomadische Figur, die sie bei ihrer Sammlung von Gesten, Geschichten und Fertigkeiten im Zusammenhang mit Wolle begleitet.

Um den Abend zu verlängern, zeigen wir Ihnen um 20:30 Uhr den Film « Enfant de la montagne en Pays Toy » des Regisseurs Philippe Armary.

Italiano :

Un momento di condivisione con Natacha Sansoz per scoprire cosa succede dietro le quinte del suo lavoro.

Unisciti all’artista Natacha Sansoz in una visita guidata del suo mondo e guarda dietro le quinte della sua ricerca sulla lana. A metà strada tra pratiche ancestrali e approcci contemporanei, il suo lavoro fonde arte tessile, performance e antropologia.

L’incontro sarà l’occasione per saperne di più sulla sua residenza itinerante nei Pirenei e su La Colporteuse, il personaggio nomade che la accompagna nella sua raccolta di gesti, storie e abilità legate alla lana.

Per prolungare la serata, alle 20.30 si potrà assistere al film « Enfant de la montagne en Pays Toy » del regista Philippe Armary.

Espanol :

Un momento compartido con Natacha Sansoz para descubrir lo que ocurre entre bastidores de su trabajo.

Acompañe a la artista Natacha Sansoz en una visita guiada por su mundo y descubra entre bastidores sus investigaciones sobre la lana. A medio camino entre las prácticas ancestrales y los enfoques contemporáneos, su obra combina el arte textil, la performance y la antropología.

Este encuentro será una oportunidad para saber más sobre su residencia itinerante en los Pirineos y sobre La Colporteuse, el personaje nómada que la acompaña en su colección de gestos, historias y habilidades vinculadas a la lana.

Para prolongar la velada, a las 20.30 podrá ver la película « Enfant de la montagne en Pays Toy » del director Philippe Armary.

L’événement « Pourquoi tant de laine ? » de Natacha Sansoz Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-09-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65