Pourquoi tu cours ? Saint-Amand-Montrond

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
Théâtre
Public à partir de 10 ans
Au détour d’une rue, sans prévenir, il courait, tassé, sur le dos un drapeau américain, son sac à dos, tout petit… Le problème c’est qu’il a commencé à courir dans ma tête ! Impossible de m’en débarrasser. Je me suis mise à courir pour qu’il en sorte, mais pas moyen. Il allait plus vite que moi . C’est l’histoire d’une coureuse-philosophe qui revendique un art de penser à 10 km/h ! Le temps d’une course, ses pensées s’entrechoquent au rythme de ses pas qui ne s’arrêtent pas. Pourquoi cette étrange complication de ce qu’on appelle la course ? 14 .
