Pourquoi un arbre est une poule ? Place du Golhérez Auray

mercredi 8 octobre 2025

Pourquoi un arbre est une poule ?

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 17:00:00

fin : 2025-10-08 17:35:00

Date(s) :

2025-10-08

Danse objets

De 4 à 7 ans

Le début du monde c’était quoi, et comment ? Il était comment le monde avant qu’on l’appelle monde ? Et c’était comment le premier dessin, la première danse ? C’est à un reset plutôt fantaisiste que nous invite cette pièce, née de la rencontre entre Delphine Perret, autrice-dessinatrice, et Marc Lacourt, chorégraphe-danseur fort malicieux. Leur duo est le fruit d’une commande de Concordan(s)e Kids, un festival qui aime associer écrivains et danseurs pour des rencontres hautement réjouissantes et celle-ci n’y fait pas exception !

Danse et dessin s’amusent ici main dans la main à démantibuler les mots et à poétiser tout ce qui nous entoure. Est-ce que l’on pourrait s’amuser à tout renommer et envisager autrement si on le décidait ? Pourquoi un arbre est une poule ? est un spectacle conçu comme une session de bricolage. Comment peut-on refabriquer, ré-imaginer les choses à l’aide de quelques objets, de mots, de feutres et de crayons ? La danse joue à chercher son chemin, les mots glissent d’une signification à l’autre. Objets et dessins sont eux aussi mis en mouvement pour faire valser le sens et l’ordre établi de façon joyeusement décalée. Le mystère de la création devient ici une piste de jeu partagée, dans un univers où une poule peut effectivement tout à fait devenir un arbre !

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

L’événement Pourquoi un arbre est une poule ? Auray a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon