Pourquoi un arbre est une poule – Salle polyvalente de Bonnay Pouilley-les-Vignes, 14 juin 2025 17:00, Pouilley-les-Vignes.

Doubs

Pourquoi un arbre est une poule Salle polyvalente de Bonnay 1 Rue du Val de l’Ognon Pouilley-les-Vignes Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 17:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-06-14

C’est vrai ça, et si l’arbre s’était appelé poule ? Et comment était le monde avant qu’on l’appelle monde ? Pourquoi un arbre est une poule ? retricote le sens des mots et interroge sur la création même du monde. Dans ce joyeux chaos, les dessins sur les parois et les pas de danse réinventent l’histoire, et nous invitent à réveiller notre imagination et à retrouver notre liberté de geste et de parole. .

Salle polyvalente de Bonnay 1 Rue du Val de l’Ognon

Pouilley-les-Vignes 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Pourquoi un arbre est une poule

German : Pourquoi un arbre est une poule

Italiano :

Espanol :

L’événement Pourquoi un arbre est une poule Pouilley-les-Vignes a été mis à jour le 2025-05-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON