Pourquoi une montée des nationalismes dans le monde ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Pourquoi une montée des nationalismes dans le monde ?

Université Indépendante de Vichy

Tarif : 8 – 8 – EUR

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 18:15:00

fin : 2025-11-12 20:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Conférence animée par Michel Mabile, retraité ingénieur

.

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy 03200 Allier

English :

Lecture by Michel Mabile, retired engineer

German :

Konferenz unter der Leitung von Michel Mabile, pensionierter Ingenieur

Italiano :

Conferenza di Michel Mabile, ingegnere in pensione

Espanol :

Conferencia de Michel Mabile, ingeniero jubilado

